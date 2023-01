51-Jähriger beim Paragleiten in Tirol tödlich verunglückt

Der Österreicher, ein laut Polizei versierter Pilot, führte im unteren Drittel der Flugstrecke einen Spiralflug durch. Dabei prallte er auf einen schneefreien Wiesenhang.

Hopfgarten. Ein 51-Jähriger ist am Neujahrstag beim Paragleiten von der Hohen Salve in Hopfgarten im Brixental in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tödlich verunglückt.

Der Österreicher, ein laut Polizei versierter Pilot, führte im unteren Drittel der Flugstrecke einen Spiralflug durch. Dabei prallte er auf einen schneefreien Wiesenhang. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.