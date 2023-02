In dem Reisebus befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle 46 Fahrgäste, berichtete die Exekutive.

Sölden. In Sölden in Tirol (Bezirk Imst) hat die Polizei am Freitag im Zuge einer Kontrolle einen alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte über 0,8 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

