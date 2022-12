Attacke auf SUVs: Klima-Aktivisten stechen Reifen auf

Umweltaktivisten machen neuerdings weltweit die Reifen von Pick-ups und SUVs platt.

Tirol. Unter dem Titel „Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich“ haben in mehreren Ländern wie Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, aber auch in den USA oder Österreich Mitglieder der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ die Luft aus Reifen von großen Autos ausgelassen. Betroffen sollen rund 900 SUVs in acht Ländern gewesen sein.

Auch in Innsbruck soll es am Dienstagmorgen rund elf solcher „Luftangriffe“ von Klima-Aktivisten ge­geben haben. In einem Schreiben, das auf den Windschutzscheiben der betroffenen Autos hinterlassen wurde, bekannte sich die gleiche Gruppe zu den Vorfällen. „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich“, heißt es in der Mitteilung an die Autobesitzer weiter. „Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Bei der Tiroler Polizei ging bis Redaktionsschluss noch keine Anzeige ein.

© TZÖ/zVg ×

Kleber. Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ in Wien hingegen müssen für eine Aktion im September nun fast 1.600 Euro pro Person bezahlen. Damals klebten sich die Mitglieder am Wiener Ring fest, ein Helikopter musste eingesetzt werden.