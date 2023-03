Fall Leon: Heute Entscheidung über U-Haft

Nun steht die Entscheidung über die Verhängung der Untersuchungshaft an.

Der Fall Leon schockte im vergangenen Spätsommer ganz Österreich. Florian A. war auf einem Gehweg entlang der Kitzbühler Ache um 4 Uhr in der Früh von hinten überfallen worden. Der 37-Jährige war mit seinem Sohn (6) im Buggy spazieren. Die ungewöhnliche Uhrzeit deshalb, weil Leon, der am Syngap-Syndrom litt, nachts immer wieder aufwachte. Die Spaziergänge würden ihn beruhigen. Ein bislang unbekannter Täter soll den Familienvater dann mit einer "Pink Hugo"-Glasflasche k.o. geschlagen haben. Während Florian A. bewusstlos am Boden lag, kletterte der Bub aus dem Kinderwagen und stürzte ins Wasser und ertrank.

Gestern wurde Florian A. festgenommen. Leons Vater wird jetzt verdächtigt, seinen Sohn getötet und in die Ache geworfen zu haben, um ihn von seinem Leid zu erlösen.

Der Vater bestreitet die Vorwürfe und beharrt auf seine Version der Geschehnisse. Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr erklärte gegenüber der APA unter Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren, dass man Erkenntnisse, die letztlich zu der Festnahme führten, nicht näher kommentieren werde. Die Ermittlungsergebnisse hätten sich jedenfalls so dargestellt, dass der angebliche Raub nicht stattgefunden haben dürfte. Weitere Ermittlungsansätze in Richtung eines eventuell doch vorhandenen Räubers würden derzeit nicht mehr verfolgt.

Nun steht die Entscheidung über die Verhängung der Untersuchungshaft an. Diese müsse bis spätestens Donnerstagabend erfolgen, so Mayr.