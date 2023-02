Hahnenkamm: Zwei Skifahrer in Sessellift vergessen

Zwei deutsche Skifahrer wurden am Mittwochnachmittag am Hahnenkamm in einem Sessellift vergessen – sie konnten mit dem Handy Hilfe rufen.

Kurz vor Betriebsschluss um 15:44 Uhr stieg der Deutsche am Hahnenkamm in Höfen noch in den Sessellift – in Anwesenheit des Liftbediensteten. Auch nach ihm sei noch eine Frau eingestiegen, so der Skifahrer zur Tiroler Tageszeitung. Doch kurz vor der Bergstation war Schluss. Zunächst dachte der Deutsche, es würde sicher gleich weitergehen, doch als er den Liftwart mit dem Skidoo wegfahren sah, erkannte der 74-Jährige, dass er festsaß. Mit dem Handy konnte der Deutsche zum Glück nach mehreren Versuchen die Betriebsleitung der Bergbahnen verständigen. Ein Mitarbeiter war schnell vor Ort und befreite die beiden Skifahrer. Für Betriebsleiter Hannes Forcher ist der Vorfall unerklärlich, da zum einen der letzte Sessel elektronisch markiert werde und dessen Nummer zusätzlich durchgegeben und notiert wird. "Es handelt sich dabei (also) eindeutig um menschliches Versagen. Da sind in der täglichen Routine einfach viele Fehler gemacht worden“, räumt Forcher ein.