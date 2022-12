Hotelier Christian Harisch: "Ich hoffe, es ist ein Irrtum"

Keiner kann es glauben, dass der sonst so weltoffene Frank Heppner der Reichsbürger-Gruppierung angehörte.

Tirol. Die „Reichsbürger“-Razzia hielt am Mittwoch ganz Deutschland in Atem. Zu den Beschuldigten gehört auch der Starkoch Frank Hepp­ner – Schwiegervater von David Alaba. Den Ermittlungen zufolge gehörte er dem militärischen Arm der Terrortruppe an. Er wurde in Kitzbühel verhaftet.

„Ich hoffe, dass sich alles als Irrtum herausstellt. Er ist nie negativ aufgefallen. Seine Frau ist Philippinin, ein Schwiegersohn ist dunkelhäutig“, so der Ex-Arbeitgeber von Frank Heppner und Hotelier Christian Harisch zur Boulevardzeitung Bild.

© Kernmayer ×

Hotelier Christian Harisch: Heppner arbeitete für ihn