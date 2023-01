Massenschlägerei in Lokal: Fünf Verletzte

Die Verletzten wurden an Ort und Stelle durch Rettungskräfte ambulant versorgt, die Ursache für den Raufhandel ist noch unklar.

Landeck. Zwei Gruppen von Jugendlichen haben sich am Freitagabend in Serfaus (Bezirk Landeck) eine Schlägerei geliefert. Beteiligt waren vier 16-jährige Österreicher und drei Niederländer im Alter von 19 und 20 Jahren, teilte die Polizei mit. Alle vier Österreicher wurden, vor allem im Gesicht, verletzt, ein Niederländer am Knie. Zudem nahmen zwei der Niederländer offenbar beim Verlassen des Lokals zwei Snowboards mit, die ihnen nicht gehörten.

Die Verletzten wurden an Ort und Stelle durch Rettungskräfte ambulant versorgt, die Ursache für den Raufhandel ist noch unklar. Während der Erhebungen erstatteten zwei unbeteiligte Niederländer Anzeige, dass ihre bei dem Lokal abgestellten Snowboards gestohlen worden seien. Es stellte sich heraus, dass zwei am Raufhandel Beteiligte die Snowboards mitgenommen hatten. Sie waren teilweise geständig und werden auf freiem Fuß angezeigt.