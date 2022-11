Der 27-Jährige war mit zwei weiteren Kollegen unterwegs, die unverletzt ins Tal gelangten.

Gschnitz. Ein 27-jähriger Paragleiter aus Deutschland ist am Samstag tödlich verunglückt. Der Mann stürzte beim Start von der Innsbrucker Hütte in Gschnitz (Bezirk Innsbruck-Land) über eine steile Felswand ab, bestätigte die Polizei der APA am Sonntag entsprechende Medienberichte.

