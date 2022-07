Pensionistin stürzte beim Wandern 150 Meter ab - tot

Die 86-Jährige stürzte beim Wandern 150 Meter in die Tiefe.

Eine 86-jährige Wanderin ist in Obsteig (Bezirk Imst) im Bereich Ploder am Mittwochnachmittag tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem 85-jährigen Bruder unterwegs. In einem etwas steileren Wegabschnitt fiel die Wanderin aus bisher unbekannter Ursache hin und stürzte dann über ein steiles Waldstück 150 Meter in den darunter verlaufenden Marienbergbach ab, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Absturz zog sich die Frau tödliche Verletzungen zu.