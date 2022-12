So erfuhr Alaba von der Verhaftung seines Schwiegervaters

Unter den verhafteten Reichsbürger-Verschwörern befindet sich der Luxushotel-Küchenchef Frank Heppner, dessen Tochter mit David Alaba (30) liiert ist.

Gerade erst kamen David Alaba und seine Lebensgefährtin Shalimar Heppner aus dem Malediven- und Dubai-Urlaub zurück – die beiden wollte noch ein paar entspannte Tage in Kitzbühel verbringen und sich mit Shalimars Vater in dessen Restaurant "Sra Bua" treffen, doch der Dining-Hotspot war am Mittwochabend bereits geschlossen und der Vater bereits nicht mehr erreichbar. Auf der Website des Restaurants heißt es aktuell, dass das Sra Bua eine Kreativpause einlege. Stattdessen wurde beim Nobel-Asiaten Zuma im Weißen Rössl gespeist. Shalimar postete – nichts ahnend – Fotos vom gemütlichen Dinner. Wenig später soll das Paar von der Verhaftung erfahren haben.

Heppner soll immer wieder mit "seltsamen Parolen" aufgefallen sein, doch dass es Querverbindungen ins "Reichsbürger"-Milieu gebe – damit habe innerhalb der Familie niemand gerechnet, heißt es in den Medien. . Über Heppner wurde inzwischen die Übergabehaft verhängt, sagte der Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, Hansjörg Mayr. Ob der Verdächtige tatsächlich nach Deutschland ausgeliefert wird, entscheide sich aber erst in zwei Wochen im Zuge der nächsten Haftprüfung, betonte der Sprecher. Dann werde über die Übergabe entschieden. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe habe ein entsprechendes Ersuchen gestellt.

Bei der groß angelegten Polizeiaktionen wurden insgesamt 25 Menschen festgenommen, 23 davon in Deutschland. 22 Festgenommenen wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten als Unterstützer. Mit Ausnahme einer Russin haben alle Verdächtigen den Angaben nach die deutsche Staatsbürgerschaft.