Telefon-Ausfall: Tiroler Polizei am Festnetz war nicht erreichbar

Ein großer Teil der Tiroler Polizeiinspektionen war heute am Festnetz nicht erreichbar. Der Notruf 133 funktionierte aber.

Tirol. Am Sonntag gab es mehrere Stunden lang einen Telefon-Ausfall beim großen Teil der Tiroler Polizeiinspektionen – die betroffenen Inspektionen (etwa Mayrhofen, Zell, Schwaz, Wörgl, Kitzbühel, Imst und auch Teile von Innsbruck) waren über das Festnetz nicht erreichbar, wie "orf.at" berichtete. Polizeiinspektionen mit der Nummer 059133 und der jeweiligen Durchwahl konnten in der Zeit nicht angerufen werden – der Notruf 133 funktionierte aber. Der Mobiltelefonanbieter "A1" arbeitete gemeinsam mit der Tiroler Polizei an der Behebung der Störung.

Inzwischen sind In Tirol sind alle Polizeiinspektionen wieder telefonisch erreichbar.