Vogelgrippe nun auch in Tirol nachgewiesen

Die Vogelgrippe ist nun nachweislich auch in Tirol angekommen.

Wie das Land Tirol Donnerstagnachmittag mitteilte, starben in einem Tierpark im Tiroler Unterland am Wochenende insgesamt sechs Schwäne. Mittlerweile wurde vom Labor bestätigt, dass es sich bei der Todesursache um die Vogelgrippe handelt. Landesveterinärdirektor Josef Kössler rechnete indes mit einer baldigen Stallpflicht.

"Wir gehen davon aus, dass für Betriebe über 50 Stück Geflügel in Ergänzung zu den aktuellen Maßnahmen in Kürze österreichweit einheitlich Stallpflicht gelten wird", sagte er in der Aussendung. Er verwies auf bereits geltende Vorsichtsmaßnahmen. Die Vogelgrippe ist für Menschen nicht gefährlich. In anderen Bundesländern wurden bereits mehrere Fälle bestätigt.

Der betroffene Tierpark ist aufgrund der Winterpause bereits seit einigen Wochen geschlossen. Am Mittwoch verendete zudem noch ein Pelikan. Im Tierpark werden rund 210 Stück teilweise sehr seltener Vogelarten gehalten - wie Flamingos, Wasservogelarten oder auch diverse Papageienarten.