Raubüberfall: Polizei sucht nach dieser Person

Nach einem Raubüberfall in Dornbirn sucht jetzt die Polizei mit einem Phantombild nach einem der Täter.

Vorarlberg. Am 14.09.2022, gegen 20:40 Uhr hielt sich ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Dornbirn auf und rauchte vor seinem Fahrzeug stehend eine Zigarette. Zwei Männer baten ihn um ein Feuerzeug. Einer von ihnen hielt ihn fest und bedrohte ihn damit, ihm einen spitzen Gegenstand in den Rücken zu rammen, falls er nicht still halten würde. Zur selben Zeit öffnete der andere Mann den Pkw des Bedrohten und entwendete daraus eine Handtasche. Anschließend flüchteten beide Täter über die Bahnhofstraße in Richtung des Dornbirner Hauptbahnhofs. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung

Die beiden flüchtenden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: dunklerer Hauttyp, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sprach gebrochenes Hochdeutsch, schlanke Statur, kurze zurückgekämmte Haare, an den Seiten kurz rasiert, Dreitagesbart, Kinnfalte bzw. Grübchen, dunkle Jeans, weiße Nike-Sneakers (Air Force). Vom 1. Täter wurde ein Phantombild angefertigt:

© LPD Vorarlberg

Nach nun vorliegendem Phantombild werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern an die Polizeiinspektion-Dornbirn, machen können.

Täter 2: dunklerer Hauttyp, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sprach gebrochenes Hochdeutsch, schlanke Statur, Hemd mit kleinen Karos, grüne Kappe.

Die Polizeiinspektion Dornbirn, Tel. +43 (0) 59 133 8140, bittet um Hinweise.