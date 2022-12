Sechsfache Mutter tötete ihren Ehemann mit Küchenmesser

Den tödlichen Messerstichen ging ein Martyrium von häuslicher Gewalt voraus.

Vbg. Das Paar stand bereits vor einem Jahr bei einer Verhandlung wegen häuslicher Gewalt vor Gericht. Im April ist der Streit zwischen den beiden Eheleuten ausgeartet. Der Fall wurde am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch verhandelt. Die Angeklagte gab an, dass ihr Mann sie mehrmals beleidigt hatte, bevor sie mit einem Küchenmesser zustach. Der 35-Jährige überlebte die Attacke nicht. Eines der Kinder hatte den Notruf gewählt. Vor Gericht bekannte sich die sechsfache Mutter teilweise schuldig, sie hätte im Affekt zugestochen, hätte aber ihren Mann nicht töten wollen. Trotzdem wäre ihr bewusst gewesen, dass Stiche in der Herzgegend lebensgefährlich sein können. Die Geschworenen urteilten auf Totschlag – die Angeklagte wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig.