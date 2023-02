Wednesday im Dienst: Ist das die schönste Polizistin Österreichs?

Nachdem bereits einige Videos der schönen Klima-Kleberin Anja Windl viral gegangen waren, tauchte nun auch der wunderschöne Gegenpol auf: Neben der blonden "Klima-Shakira" steht nun die hübsche Polizistin, welche mit ihren schwarzen, geflochtenen Zöpfen stark an Wednesday Adams erinnert.

Die Klima-Kleber sind in aller Munde. Während die einen Verständnis zeigen, sind andere mittlerweile total genervt und teilweise sogar schon aggressiv über die Aktivisten.

So also auch kein Wunder, dass gleich hunderte Videos über die wild-diskutierten Klima-Klebern viral gingen. Dabei fiel eine Dame ganz besonders auf: Eine junge, wunderschöne Frau mit blonden, voluminösen Haar. So wird die sogenannte "Klima-Shakira" schnell zur Internet-Sensation.

Seit Wochen gehen nun Fotos und Videos von ihr viral, sogar einige Fans hat Anja Windl (25) schon.

Nun aber der Gegenpol.

Denn jeder weiß: Wo Klima-Kleber sind, ist auch die Polizei.

Und nun gibt es auch hier eine Dame, die besonders heraussticht. Eine junge, bildhübsche Polizistin mit schwarzen langen Haar. Diese hat die Beamtin zu zwei geflocheten Zöpfchen geflochten, sodass sie stark an Wednesday Addams erinnert.

Der Instagram Account @esterreicherr filmt die Polizistin und auch dieses Video macht schließlich die Runde: "Wie fesch ist die Polizistin bitte?" "An die Polizistin würde ich mich festkleben" "Ich finde die Polizistin interessanter" sind nur wenige der zahlreichen Kommentare.