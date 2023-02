Wien: Polizist und Tschetschene gehen auf TikTok viral

Mit ihren ''Cop & Che''-Videos werden Ahmad (23) und Grätzelpolizist Uwe (59) zu TikTok-Stars.

Wien. Ahmad und Uwe gehen mit ihren Frage-Antwort-Videos auf TikTok viral: Ahmad und Grätzelpolizist Uwe erreichen mit ihren Clips über 100.000 Menschen. Das Duo nennt sich ''Cop & Che'' – "Che" steht für Tschetschene, "Cop" für den Polizisten. In den Videos, die in der Millenium City am Wiener Handelskai gedreht werden, fragt Ahmad den Beamten alles mögliche, was Jugendliche von der Polizei wissen wollen.

So geht es in ihrem erfolgreichsten Video (390.000 Aufrufe) um die Regeln in der Silvesternacht. "Sind Böller diese Jahr erlaubt?", gibt Ahmad die User-Frage an Uwe weiter. "Nein, Böller sind nicht erlaubt", erklärt der Polizist.

In einem anderen erfolgreichen ''Cop & Che''-Clip (112.000 Aufrufe) geht es um das Thema Cannabis. "Frag ihn bitte ab wann man meier (hops) geht mit Cananbis", will ein User vom Polizisten wissen. "Mit Cannabis geht man immer meier", so die Antwort des Grätzelpolizisten.

Kennengelernt haben sich Ahmad und Uwe letzten Sommer bei einer Diskussionsrunde zwischen Polizei und tschetschenischer Community im 20. Bezirk. Danach starteten die beiden das Projekt ''Cop & Che'' auf der Social-Media-Plattform TikTok. Mit Erfolg: Ihre Videos wurden bisher mehr als 1,5 Millionen Mal angeklickt.