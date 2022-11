× 100 Kilo Pyrotechnik in Wien beschlagnahmt

Nachdem es zu Halloween in Wien-Favoriten zu Ausschreitungen gekommen ist, hat die Polizei abgefeuerte Böller sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf ein Geschäft in der Neilreichgasse, wo die Feuerwerkskörper verkauft wurden. In der Verkaufsstelle entdeckten die Polizisten am Freitag nicht sachgemäß gelagerte Pyrotechnik. 100 Kilogramm der Ware wurde beschlagnahmt, informierte die Polizei am Samstag.

© LPD Wien ×

Durch die Markenbezeichnung recherchierten die Beamten den Ursprung. Bei einem gemeinsamen Einsatz in Zusammenarbeit mit dem Magistrat wurde das Lager in Favoriten entdeckt. Mit dem Magistratischen Bezirksamt für den 10. Bezirk, der Gewerbetechnik (MA 36) und der Feuerwehr wurde die Pyrotechnik beschlagnahmt, überprüft und abtransportiert. Darunter befand sich auch Ware von bestimmten Pyrotechnik-Kategorien, die nur über 18-Jährigen verkauft werden darf. Der 40-jährige Geschäftsbesitzer wurde durch den Magistrat nach der Gewerbeordnung angezeigt.