11-Jährige vergewaltigt: Täter vorbestraft

Der Haupttäter (18) ist im Februar wegen schwerer Nötigung verurteilt worden.

Wien. Die Vergewaltigung in Meidling in der Vorwoche schlägt hohe Wellen. Immer mehr Details kommen derzeit an die Öffentlichkeit. So sollen die beiden Mädchen (14, 11) bereits am Vortag bei dem späteren Vergewaltiger Ali A. Ecstasy geholt haben. Erst am nächsten Tag lockte der Iraker die minderjährigen Opfer, die wieder Drogen kaufen wollten, in die Wohnung, die einem Freund ­gehört. Dort war auch der 17-jährige Karim N. Das berichtete der Falter.

Danach wurde die 11-Jährige von Ali A. brutal vergewaltigt. Auch der zunächst einvernehmliche Sex zwischen Karim N. und der 14-Jährigen endete in einem Missbrauch. Ihre furchtbaren Übergriffe sollen die beiden Verdächtigen auch noch gefilmt und auf Instagram gepostet haben.

Mädchen in MA11-Wohngemeinschaft »betreut«

Heikel. Zur Zeit der Vergewaltigung sind die Mädchen unter der Aufsicht des Jugendamtes gestanden. Sie sollen jeweils in einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft in Wien leben. Hätten die Pädagogen nicht merken müssen, was die Mädchen in ihrer Freizeit machen? Das Jugendamt weist die Kritik von sich. Tagsüber dürften sich die Kinder frei bewegen.

Vorbestraft. Der Hauptverdächtige Ali A. sitzt in Haft. Der Iraker ist der Justiz bereits bekannt. Er wurde im Februar wegen schwerer Nötigung zu einer Haft­strafe von sechs Monaten verurteilt.