18 Millionen Werbegeld für 26 Impfungen pro Tag

Die Posse um die Impf-Kampagne erreicht einen neuen, skurrilen Höhepunkt.

Wien. Nicht nur die Leere gähnt im Austria Center. In der größten Impfstraße des Landes langweilen sich auch die MitarbeiterInnen fast zu Tode – kein Schwein, und schon gar keine WienerInnen interessieren sich mehr fürs Corona-Jaukerl.



12 Erststiche. Obwohl in Wien nur 52,98 % vollen Impfschutz durch den dritten Stich haben, ist die Impf-Aktion völlig zusammengebrochen. Am vergangenen Sonntag wurden in der Zwei-Millionen-Metropole ganze 12 Erststiche gesetzt, im Sieben-Tage-Schnitt sind es derzeit 26 Impfungen pro Tag.



