Zwei 34-jährige Männer gerieten aus nichtigem Anlass aneinander

Schläge und einen Messerstich hat es am Montagabend am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten gegeben, nachdem zwei Männer aus Deutschland bzw. Serbien (beide 34) aneinandergeraten waren. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger nahm die Auseinandersetzung aus nichtigem Anlass bereits in der U-Bahn ihren Ausgang und setzte sich dann in einem Untergeschoß des Bahnhofs fort. Einen Beteiligten dürfte das Äußere des anderen zu sehr interessiert haben, was diesen gestört haben dürfte.

Dass dieser das Missfallen lautstark artikulierte, führte letztlich zu der gewalttätigen Auseinandersetzung. Als gesichert galt Haßlinger zufolge, dass der Deutsche den Kontrahenten mit Schlägen gegen Gesicht und Oberkörper attackierte. Dieser hatte ein Messer eingesteckt und zog dieses. Er stach auf den anderen ein und fügte ihm nicht lebensgefährliche Verletzungen, vermutlich an einem Oberarm, zu. Die Polizei nahm den Serben fest, der Deutsche wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Beide wurden angezeigt, wegen absichtlich schwerer Körperverletzung bzw. wegen Körperverletzung.