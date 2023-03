50 Kilo Drogen in Küche und Kühlschrank gelagert

Ein 22-jähriger Serbe wurde aufgrund umfangreicher Ermittlungen verhaftet.

Wien. Hinweise auf einen „Drogenkoch“ mit ausreichend Illegalem daheim hatten die Suchtgiftfahnden schon, als se die Unterkunft in der Felberstrasse im 15. Bezirk stürmten, fiel ihnen beim Durchsuchen der Wohnung und im speziellen der Küche dann doch die Kinnlade herunter: In Kühlschrank und Gefriertruhe fanden sich insgesamt 43,3 Kilogramm selbst vor Ort hergestelltes Amphetamin, 2,3 Kilogramm Kokain sowie 4,4 Kilogramm Marihuana. Der Komplize der Balkan-Connection, die den Straßenhandel mit Suchtmitteln aller Art in Wien als führende Gruppierung(en) beherrschen, wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter.