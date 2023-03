Nachdem die Beamten der WEGA die Wohnung des 62-Jährigen gestürmt hatten, ging dieser mit der Axt auf die Polizisten los.

Mit einer Festnahmeanordnung in der Tasche haben WEGA-Polizisten am Freitagabend die Wohnung eines Wieners in der Götzgasse in Favoriten gestürmt. Daraufhin drohte der wütende 62-Jährige den Beamten mit einer Axt. Die Polizisten zückten einen Taser und überwältigten den Mann. Der Beschuldigte sei wegen Gewaltdelikten amtsbekannt, berichtete die Polizei am Samstag der APA.