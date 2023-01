7-Jährige stoppte zwei Autoeinbrecher

Ihren Vater an der Hand wies eine Volksschülerin auf zwei seltsame Gestalten hin.

Wien. Die 7-Jährige ging Samstagnachmittag mit ihrem Papa die Wasnergasse entlang, als die Kleine anmerkte, dass zwei Personen etwas „Komisches“ bei einer Autoscheibe machten. Nachdem einer der Männer plötzlich eine Aktentasche in der Hand hatte, ging der Vater von einer Straftat aus und rief die ­Polizei. Die konnten beim Fluchtversuch einen 25-Jährigen und in der Hellwagstraße einen weiteren Algerier (29) festnehmen. Sichergestellt wurden auch die Aktentasche, weggeworfenes Einbruchswerkzeug und deutliche Spuren an einem Kfz, sprich: ein eingeschlagenes Seitenfenster. Der jüngere kam in Haft, der zweite wurde auf freiem Fuß angezeigt.