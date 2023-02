Akute Erkrankung: So begründet Gericht die Absage

Der Prozess gegen Florian Teichtmeister wurde kurzfristig abberaumt.

Gerichtssprecherin Christina Salzborn gab die Absage am Dienstag in einer knappen Pressemitteilung bekannt. "Aufgrund der akuten Erkrankung des Angeklagten entfällt der morgige Termin (8.2., 10h). Angaben zur Verhinderung des Angeklagten bzw zu einem neuen Termin sind derzeit nicht möglich", so die Mittelung im Wortlaut.

Teichtmeister hätte sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Strafsachen vor einem Einzelrichter zu verantworten gehabt, weil er sich von Februar 2008 bis zum Sommer 2021 insgesamt 58.000 Dateien mit einschlägigem Material beschafft haben soll.