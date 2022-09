Polizei schloss Ermittlungen nach tödlichem Vorfall vom Freitag ab

Jener Elfjährige, der verdächtigt wird, mit dem tödlichen Balkonsturz seines neun Monate alten Bruders in Wien-Donaustadt in Verbindung zu stehen, ist am Sonntag von einem Amtsarzt untersucht worden. Dieser "bescheinigte, dass die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine psychiatrischen Abteilung vorliegen", teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Seitens der Polizei würden keine weiteren Ermittlungen getätigt. Der Elfjährige leidet unter einer neurologischen Krankheit.

Der Bub konnte bisher keine Aussagen über das Geschehen am Freitagabend machen. Laut derzeitigen Erkenntnissen war die Mutter zum Zeitpunkt des Unglücks in der Küche ihrer Wohnung, während sich ihre beiden Söhne im Wohnzimmer befanden. Als die 33-jährige Frau das Zimmer wieder betrat, fand sie dort nur noch ihren elfjährigen Sohn vor. Der neun Monate alte Säugling wurde auf der Wiese unterhalb des Balkons gefunden, der sich im fünften Stockwerk eines Wohnhauses befindet. Trotz sofort eingeleiteter Rettungskette verstarb das Baby im Spital.

Alle abschließenden Erkenntnisse wurden der Staatsanwaltschaft Wien übermittelt, betonte die Polizei am Montag. Der Bub ist durch sein Alter von unter 14 Jahren schuldunfähig und damit strafunmündig.