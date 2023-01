Beauty-Pfuscher: "Vielzahl" weiterer Opfer meldeten sich

Fake Beauty-Doc: Ein Opfer erzählt von ihrer Erfahrung In der Wiener Innenstadt wurde am Mittwoch eine Fake-Beauty-Ärztin festgenommen. Seit Monaten bot die Klinik Unterspritzungen mit nicht zugelassenen Substanzen an und gefährdete somit ihre Kund:innen. Ein Opfer der Klinik meldete sich bei Style Up Your Life und erzählte von ihrer Behandlung.