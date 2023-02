Bei Szene-Wirt Ho hat die 'Abrissbirne' zugeschlagen

Um denkmalgerechten Zustand des Gebäudes herzustellen, rollten Bagger an.

Innere Stadt. In Schutt und Asche liegt die Terrasse: Gastronom Martin Ho hat vor nicht einmal zwei Jahren sein Gastro-Projekt »404 – Don’t Ask Why« im »Kleinen Haus der Kunst« am Naschmarkt gepachtet und eröffnet. Am Mittwoch rollten vor dem ehemaligen Novomatic Forum plötzlich die Bagger an. Mit Vorschlaghammer wurde die Terrasse abgerissen.

© Andrea Lautermann

© Andrea Lautermann

Grund. Das Gebäude wechselte im Herbst um 22,4 Mio. Euro den Besitzer. Jetzt müsse laut Bundesdenkmalamt derdenkmalgerechte Zustands des Gebäudes wieder hergestellt werden und die „rege Bautätigkeit“ des ehemaligem Eigentümers Lukas Neubauer rückgängig gemacht werden.

© Andrea Lautermann

Sprich: Die nicht genehmigte Terrasse musste weg. Ein Sprecher von Ho verriet: „Der Mietvertrag von Martin bleibt aufrecht. Eine neue Terrasse soll bald folgen“.