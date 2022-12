Wer kennt diesen Mann? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Wie berichtet, soll am 18. Mai ein unbekannter Mann ein Juweliergeschäft in der Linzerstraße in Wien-Penzing betreten und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Angestellte schrie laut und lief aus dem Geschäft. Daraufhin soll auch der Tatverdächtige das Geschäft ohne Diebesgut verlassen und die Linzer Straße stadtauswärts geflüchtet sein.

Personenbeschreibung:

männlich, 18 – 30 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, schlank, weiße Hautfarbe, dunkle Haare, kurzer Haarschnitt

Bekleidung zum Tatzeitpunkt:

dunkelblaue Hose, grau-blaues langärmeliges Hemd, schwarze Sportschuhe mit auffallend dicker weißer Sohle, weiße Baseballkappe mit rundem, schwarz-weißem Emblem auf der Vorderseite, dunkle Sonnenbrille mit heller Metallfassung, schwarze FFP2-Maske

Weiters soll der Täter einen schwarzen Rucksack und die bereits erwähnte Schusswaffe mitgeführt haben. Es konnten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters ausgewertet werden. Die Wiener Polizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-33800.