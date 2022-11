× Bewaffneter Mann durch Schüsse gestoppt

Ein Polizist hat am Montagabend einen Bewaffneten in Wien-Favoriten angeschossen.

Wien. Ein Polizist hat am Montagabend einen Bewaffneten in Wien-Favoriten angeschossen. Der Mann wurde im Schulterbereich verletzt, es bestand keine Lebensgefahr. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass waren die Beamten kurz vor 21.00 Uhr zu einer Wohnung in der Laxenburger Straße gerufen worden, da Hilfeschreie zu hören waren. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) öffnete das Appartement. Darin stand ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Revolver in der Hand.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Mann richtete Revolver auf die Polizisten

Ein polnisch sprechender Beamter forderte den Mann auf, die Schusswaffe niederzulegen. Dem kam der Mann nicht nach. Laut Polizei richtete er den Revolver auf die Polizisten, daraufhin schoss ein Beamter der WEGA zweimal mit seiner Dienstwaffe und traf den 39-Jährigen im Schulterbereich. Dieser wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus sprachen die Polizisten die vorläufige Festnahme unter dem Verdacht des versuchten Mordes aus. Der Revolver wurde sichergestellt, das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der 39-Jährige konnte bisher nicht einvernommen werden. Jedenfalls befand er sich allein in der Wohnung. Ob er durch Alkohol oder andere Substanzen beeinträchtigt gewesen sein könnte, war am Dienstag noch unklar. Es war laut Gass auch nicht gesichert, ob es sich bei dem Revolver um eine echte Schusswaffe handelte oder um einen Schreckschussrevolver.