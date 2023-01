× Böller-Wahnsinn: Glasflaschen-Container gesprengt

In der Silvesternacht kam es in Wien zu zahlreichen Polizei-Einätzen unter anderem wegen Sachbeschädigungen bzw. auch wegen der illegalen Zündung von pyrotechnischen Gegenständen.

Wien. Trotz des Böller-Verbots (das Zünden von Pyrotechnik der Kategorie F2 – also faktisch alle Böller und Raketen – in Stadtgebieten ist prinzipiell gesetzlich untersagt) ließen es sich ein paar Unbelehrbare nicht nehmen und zündeten Böller. Einige von den gezündeten pyrotechnischen Gegenständen dürften eine gewaltige Wucht entwickelt haben – so zeigen etwa erschreckende Bilder von gesprengten Glasflaschen-Containern im 10. Bezirk.

© Viyana Manset Haber ×

Polizei-Bilanz der Silvesternacht

In der Silvesternacht kam es erwartungsgemäß zu zahlreichen Einsätzen. In der Landesleitzentrale Wien ergingen am 31.12.2022 und am 01.01.2023 4.341 Notrufe aus denen knapp 1.902 Einsätze für die Polizisten und Polizistinnen resultierten. Es kam zu mehreren Einsätzen unter anderem wegen Lärmerregungen, Sachbeschädigungen bzw. auch wegen der illegalen Zündung von pyrotechnischen Gegenständen.

In den Bezirken Josefstadt, Simmering, Favoriten, Meidling, Floridsdorf und Liesing kam es zu mehreren Beschädigungen von Zigarettenautomaten, Mistkübel und Telefonzellen durch pyrotechnische Gegenstände.

Wienweit kam es zu 131 Anzeigen und 24 Organmandaten nach dem Pyrotechnikgesetz, wie die Polizei in einer Aussendung bekanntgibt. Insgesamt wurden rund 98 Kilogramm pyrotechnischer Gegenstände sichergestellt.