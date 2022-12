× Böller-Wahnsinn in Wien eskaliert

Die Polizei muss immer härter gegen den Böller-Wahnsinn in Wien kämpfen.

Wien. Zum Jahresende hin häufen sich die Delikte mit und Anzeigen wegen illegaler Sprengkörper. Im Zuge einer Schwerpunktaktion gegen verbotene Pyrotechnik in Floridsdorf stellten die Beamten am Sonntag 442 Stück Feuerwerkskörper sicher.

Das Landeskriminalamt untersucht zudem die Sprengung der Klimaanlage eines Bürocontainers in Liesing, deren Knall die Anrainer alarmiert hatte.

Klimaanlage in Liesing flog in die Luft



Freche Böller-Dealer. Drei Jugendliche wurden in Floridsdorf angezeigt, nachdem sie um kurz nach 16 Uhr von Uniformierten in einem Zug mit einem Sackerl voller Sprengkörper angetroffen wurden. Etwas später gegen 18 Uhr hörten die Beamten einen lauten Knall in der Nähe des Bahnhofs. Als sie den nahe gelegenen Park durchstreiften, begegneten sie zwei weiteren Jugendlichen, die sofort die Flucht ergriffen. Dabei ließen sie eine Tasche mit illegaler Pyrotechnik und zwei Schlagringen zurück, welche von den Polizisten sichergestellt wurden.

Feuerwerkskörper und Schlagringe beschlagnahmt



Klimaanlage gesprengt. Um Mitternacht ereignete sich in Liesing eine Explosion, die viele aus dem Schlaf riss: Mithilfe von Zeugen entdeckten die Beamten einen Bürocontainer, dessen Klima­anlage offensichtlich gesprengt und aus seiner Verankerung gefallen war. Die Täter waren längst über alle Berge, die Brandgruppe des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.