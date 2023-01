Bombendrohung: Hauptbahnhof evakuiert

Der Wiener Hauptbahnhof musste Dienstagabend wegen einer Bombendrohung gesperrt werden.

Wien. Am Dienstagabend wurde der Wiener Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung evakuiert und gesperrt. Um etwa 22.30 Uhr rückte die Polizei im Großaufgebot aus. Züge und U-Bahnen hielten nicht. Der Einsatz dauerte in der Nacht noch an.

"Wegen einer behördlichen Sperre sind in Wien Hbf (U) bis voraussichtlich 23:59 keine Fahrten möglich", informieren die ÖBB auf ihrer Website. Zwischen Wien Meidling und Wien Floridsdorf komme es zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Züge zwischen Wien Quartier Belvedere und Wien Matzleinsdorfer Platz verkehren ohne Halt in Wien Südtiroler Platz. Reisende mit ÖBB-Tickets können in Wien die Wiener Linien benutzen.

"Bitte beachten Sie die Lautsprecherdurchsagen und Monitoranzeigen am Bahnsteig. Reisende mit ÖBB-Tickets können in Wien die Wiener Linien benutzen. Wir bitten um Entschuldigung", so die ÖBB.

U-Bahnen halten nicht am Hauptbahnhof

"Wegen eines Polizeieinsatzes halten die Züge der Linie U1 die Station Hauptbahnhof nicht ein. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar", heißt es auf der Wiener-Linien-Homepage.

Außerdem halten wegen des Polizeieinsatzes im Haltestellenbereich Hauptbahnhof S U die Linien O und 18 derzeit diese Haltestelle nicht ein. Die Linie 13A fährt nur zwischen Alser Straße und Kolschitzkygasse. Die Linie 69A fährt nur zwischen Simmering und Sonnwendgasse. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar.