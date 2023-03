Brand in Wiener Volksschule – Schüler evakuiert

In der Volksschule Spielmanngasse im 20. Bezirk in Wien brannte es am Montagvormittag – die Schüler mussten evakuiert werden.

Am Montagvormittag gegen 9:45 wurde die Feuerwehr in die Volksschule Spielmanngasse im 20. Bezirk in Wien gerufen. Der Grund war ein Brand in der WC-Anlage. Da alle Schüler im Unterricht waren, rückte die Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen und 65 Mann aus. Die Schüler wurden evakuiert, der Brand schnell gelöscht. Mit geringer Wahrscheinlichkeit wurde der Brand aufgrund eines technischen Effekts ausgelöst, so die Feuerwehr zu oe24. Doch vielmehr gehe man davon aus, dass jemand gezündelt hat – vielleicht um einer Schularbeit zu entgehen?