× Bub (13) crashte Tesla in Tiefgarage

Der 13-jährige Lenker dürfte beim Einparken zuerst seine Mutter (45) erfasst haben und dann gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt sein.

Beim Eintreffen der Rettung lag die 45-jährige Frau am Boden und klagte über Schmerzen. Die Wienerin wies Prellungen am ganzen Körper auf. Die Familie gab an, dass der 13-jährige Sohn den Unfall verursachte.

Der Jugendliche dürfte beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben und erfasste dabei seine eigene Mutter. Danach krachte der Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug, einen Tesla. Beim

Aufprall erlitt der 13-Jährige Prellungen sowie eine Kopfverletzung. Die 45-Jährige wurde nach der Erstversorgung hospitalisiert. Der 13-Jährige wurde auf Grund des heftigen Aufpralls in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Die Wiener Polizei hat Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.