Bub (3) soll in Nobel-Skiort von Skilehrer missbraucht worden sein

Weiterer schrecklicher Kindesmissbrauchs-Verdacht: Ein Skilehrer soll in einem Nobel-Skiort bei Lech am Arlberg einen dreijährigen Buben aus Wien missbraucht haben.

Ein Familienvater aus Wien hegt einen schweren Verdacht: Sein dreijähriger Sohn soll im Skiurlaub in einem Nobel-Skiort bei Lech am Arlberg von seinem Skilehrer missbraucht worden sein. Zwei Tage war das Kind bereits in der Skikinderbetreuung, als die Eltern merkten, dass mit dem Kind etwas nicht stimmte. Laut Angaben des Vaters habe der Bub Anzeichen wie kein Hunger, intensives Duschen und starke Bauchschmerzen gezeigt. Vor dem Abschlussskirennen klammerte sich der Kleine dann plötzlich vor der Skischule an den Vater und wollte nicht mehr hineingehen. Der 3-Jährige soll geweint haben, den Eltern jedoch nichts erzählt haben.

Kurze Zeit später öffnete sich der Dreijährige seiner Familie, die daraufhin Anzeige gegen den Skilehrer erstattete. Der Mann, der auch als Kindergartenpädagoge tätig ist, wurde von dem 3-Jährigen identifiziert. Der Verdächtige arbeitet nach wie vor mit Kindern und wurde bis dato noch nicht von der Polizei einvernommen. Auch ein Ermittlungsverfahren wurde bislang noch nicht gestartet. Für den Täter gilt weiter die Unschuldsvermutung. Am Samstag soll die Einvernahme des Verdächtigen beginnen.

Aufgedeckt wurde der neue Fall von Roberto d‘Atri, Obmann des Vereins Bündnis Kinderschutz Österreich.