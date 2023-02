Bursch (15) in Park von Bande brutal ausgeraubt

Drei sichtlich junge Männer lauerten dem 15-Jährigen auf und überfielen ihn.

Wien. Die Wiener Polizei veröffentlichte nach mehr als vier Monaten die Fotos von den flüchtigen Junggangstern.

Ein 15-Jähriger wurde am 5. November gegen 18.30 Uhr im Bereich eines Parkes in der Anton-Baumgartner-Straße in Liesing von den Unbekannten angegriffen. Das Trio forderte die Wertgegenstände des Jugendlichen. Einer der Räuber soll dem Opfer seine Umhängetasche entrissen haben. Danach soll einer seiner Komplizen den Burschen durchsucht haben. Die drei raubten dem Wiener schlussendlich ein Handy, AirPods, die Tasche sowie Bargeld und flüchteten. Die Polizei bittet unter 01 31310 57210 um Hinweise. Es gilt die Unschuldsvermutung.