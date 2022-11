× Christkindlmarkt startet durch

Bis 26. Dezember versprühen Eiszauber, Herzerlbaum & Co. weihnachtliche Stimmung.

Innere Stadt. Das Warten hat ein Ende: Der mehrfach zum schönsten Adventmarkt Europas gekürte Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz startet heute um 10 Uhr neu durch. Bürgermeister Michael Ludwig illuminiert persönlich den Weihnachtsbaum.

Herzerl. Auch der Herzerlbaum strahlt in diesem Jahr wieder. Eine neue Attraktion ist der „Herzerlflug“ – ein leuchtendes Herz schwebt per Seilzug über den Rathausplatz. Abgesehen von Herzerlbaum und Co. kann der Markt in diesem Jahr mit biozertifizierten 97 Ständen aufwarten, 16 bieten Punsch und Snacks an. Geöffnet ist bis 26. Dezember, täglich von 10 Uhr bis 21.30 Uhr – zu Weihnachten (24. bis 26. 12.), wird um 18.30 Uhr geschlossen.

© APA/EVA MANHART ×

Neu: Herzerlflug und 12-Meter-Karussell

Eistraum. Pandemiebedingt musste der Eistraum zwei Jahre pausieren und findet erstmals seit 2019 wieder statt: Die 3.000 m2 Eisfläche ist täglich bis 8. Jänner 2023, außer Silvester, geöffnet.

Karussell. Das neue, 12 Meter hohe, handbemalte Etagenkarussell ist eine Attraktion für Kinder.

© APA/EVA MANHART ×

Sparen. Um Energie zu sparen, kommen heuer LED-Lichter zum Einsatz. Die Beleuchtungsdauer wird um eine Stunde verkürzt. Und Heuer ist der Christkindlmarkt eine Woche kürzer.