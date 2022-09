Circus Roncalli mit Mega-Luftwerbung über Wien

Zum Start der Tournee am Wiener Rathausplatz hat der Zirkus mit Luftwerbung auf sich aufmerksam gemacht.

"Roncalli Wien" steht in Großbuchstaben am Himmel über Wien geschrieben. Die "Skywriting"-Werbung war fast überall in der Bundeshauptstadt gut zu erkennen. Nach zwei Tournee-Absagen lädt der Circus Roncalli von 14. September bis 9. Oktober wieder ins historische Zelt am Wiener Rathausplatz.

Wien-Comeback

Am Donnerstag begann die Verladung der 630 Tonnen Equipment vom Hafen der Bundeshauptstadt, wie sich Medienvertreter an Ort und Stelle überzeugen konnten. Vom deutschen Ludwigsburg aus waren unter anderem die imposanten historischen Wohnwagen via Schiene hierher transportiert worden.