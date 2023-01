Die Polizei-Akte des Serienkillers Andrzej M.

Derzeit wird die DNA des ­verhafteten Serien-Täters in ganz Europa abgeglichen. Was bisher über den Polen bekannt ist.

Wien. Die Polizeiakte von Andrzej M., der zu Silvester in der Emichgasse in der Donaustadt einen pensionierten Apotheker und vergangenes Wochenende in Stammersdorf eine zweifache Mutter (31) bestialisch tötete, umfasst bereits eine Unzahl an Straftaten, bevor er zum Monster von Transdanubien wurde – wobei nur Vormerkungen aus Deutschland und Österreich aufgelistet sind. Man kann aber davon ausgehen, dass der obdachlose Herumtreiber auch schon in der Heimat und anderen europäischen Ländern straffällig geworden ist.

Liste. Aus Deutschland sind von 2001 bis 2018 insgesamt 23 Delikte in den Polizeiakten aufgelistet – dabei geht es um Diebstahl, Körperverletzung und Raub. 2020 zog es den Polen nach Österreich, wo der 50-Jährige als U-Boot mit Homebase in der Alko-Szene am Floridsdorfer Spitz auf- und abtaucht. Dort hat er eine ebenfalls nicht sesshafte Freundin, die den regelmäßigen Ladendieb nicht zu bändigen vermag – ganz im Gegenteil. Im Dezember explodiert seine Persönlichkeit in geradezu klassischer Manier, wie sich Serien­kille entwickeln:

Halsband. Zuerst malträtierte Andrzej seinen Hund, band ihm eine Halskette mit Stahldornen um, dass sich die Spitzen in Fell und Haut des armen Tieres bohrten. Danach schlug er seine Lebensgefährtin grün und blau, worauf die Obdachlose sich aufs Kommissariat wagt und den Peiniger anzeigt. Das war am 27. Dezember. Zwei Tage später wurde er zum Brandstifter und zündete – an sich völlig sinnlos – ein leer stehendes Haus an.

Wieder zwei Nächte später (mittlerweile sind sämtliche Gefühle und Empathie flöten gegangen) bricht er in der Nacht zu Neujahr bei Heinrich Burggasser ein. Und schlägt den Ex-Apothekerkammer-Chef auf unfassbar grausame Weise tot. Auch die Mutter zweier Kinder muss auf ähnliche Weise, eine Nacht lang brutal gequält, sterben. Beute: Bargeld, Alkoholika, die er noch vor Ort trinkt, Schuhe. Seine DNA wird derzeit durch alle Datenbanken in Europa gejagt. Weitere Treffer sind zu erwarten.

Seit Sommer 2022 hätte es bei uns übrigens eine Festnahmeanordnung zwecks Abschiebung gegeben. Leider ging der Täter nicht ins Netz.

Roland Kopt