Donaukanal: Teenie-Bande verübte brutalen Überfall

Im Bereich Schwedenplatz, Donaukanal, Franz-Josefs-Kai geht es immer brutaler zu.

Wien. In der Nacht auf Sonntag, genau um 1.40 Uhr, ging es am Jugend- und Crime-Hotspot Donaukanal wieder einmal zur Sache: Laut Polizei überfielen am Franz-Josefs-Kai sechs Täter einen 18-Jährigen.

Drohung mit Messer und Faustschläge ins Gesicht

Sie bedrohten ihn mit einem Messer und versetzten ihm brutale Faustschläge – mit der Beute, der Bankomatkarte und Bargeld, machten sie sich davon.

Die Polizei konnte drei der sechs Verdächtigen fassen – zwei Russen (14 und 15 Jahre) und ein Rumäne (16) wurden festgenommen. Bei einem wurde das Messer gefunden.