Drei Verletzte nach Messerstichen in Wiener Wohnung

Fünf syrische Staatsangehörige sollen in ihrer Wohnung in der Leopoldauer Straße in Streit geraten sein.

Aus bisher unbekanntem Grund soll es dann zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen sein. Drei Männer wurden durch Messerstiche in den Oberkörper verletzt. Einer von ihnen schwer, ein anderer lebensgefährlich. Die rasch eintreffenden Beamten nahmen noch in der Wohnung zwei Männer wegen Verdachts des versuchten Mordes fest. Das Landeskriminalamt Wien- Außenstelle Nord übernahm unverzüglich die Ermittlungen. Die Berufsrettung Wien versorgte die Schwerverletzten notfallmedizinisch und brachte sie in Krankenhäuser. Weiters kam es zur Landung eines Rettungshubschraubers. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt.