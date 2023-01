E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst – lebensgefährlich verletzt

E-Scooter Pilot soll Schutzweg bei Rot überquert haben

Wien. Bei einer Kollision mit einem Pkw ist ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer am Sonntagnachmittag in Wien-Donaustadt lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger ereignete sich der Unfall kurz nach 17.00 Uhr auf der Kreuzung Dückegasse-Donaufelder Straße. Der 34-jährige Autofahrer war mit seinem Wagen in der Dückegasse stadtauswärts unterwegs und wollte die Donaufelder Straße überqueren.

Der E-Scooterpilot wollte den Schutzweg an der Kreuzung offenbar bei Rot überqueren und prallte mit dem Auto zusammen. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Die Berufsrettung versorgte den 43-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 34-jährige Autolenker und seine Beifahrer blieben unverletzt. Der Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt. Sollte sich der Sachverhalt tatsächlich so darstellen wie bisher bekannt, dürfte allerdings mit einer Einstellung des Verfahrens zu rechnen sein. Der schwer beschädigte E-Scooter wurde sichergestellt.