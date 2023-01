Einbruch in Arztpraxis: Polizei sucht diesen Mann

Der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen über eine Überwachungskamera wahrnehmen und ihn ansprechen. Daraufhin ergriff er ohne Beute die Flucht.

Wien. Ein bislang unbekannter Mann soll am 19.11.2022, um 16:30 Uhr, in eine Arztpraxis in Wien-Josefstadt eingebrochen sein. Der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen über eine Überwachungskamera wahrnehmen und ihn ansprechen. Daraufhin ergriff er ohne Beute die Flucht.

© LPD Wien

© LPD Wien

© LPD Wien

Es konnten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters ausgewertet werden. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.