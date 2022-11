Erdogan-Taxler bei Kurden-Demo am Ring verprügelt

Rund 50 Kurden versammelten sich in der Nacht auf Sonntag am Ring zu einer Anti-Erdogan Demo. Ein austro-türkischer Taxler wollte durchfahren und wurde dabei attackiert.

Ein austro-türkischer Taxilenker ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Spontankundgebung am Wiener Ring von einem kurdischen Demonstranten verletzt worden. Rund 50 Personen hatten sich gegen 1.00 Uhr auf der Fahrbahn des Dr. Karl-Renner-Rings versammelt, um gegen türkische Bombardierungen kurdischer Stellungen im Nordirak und Nordsyrien zu demonstrieren. Sie blockierten die Straße, der Taxilenker konnte nicht weiterfahren. Die Polizei nahm einen Angreifer fest, berichtete sie am Sonntag.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte griff die türkische Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag kurdische Stellungen in Nordsyrien an. Dabei seien mindestens zwölf Menschen getötet und weitere verletzt worden. Betroffen waren die Regionen Kobane und Aleppo. Diese Angriffe führten dazu, dass sich rund 50 Menschen in der Nacht spontan am Ring versammelten.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat ihren Sitz in Großbritannien und bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk verschiedener Quellen in Syrien. Von unabhängiger Seite sind die Angaben oft kaum überprüfbar.

Lenker verletzt

Laut einem Polizeisprecher waren die Teilnehmer sichtlich aufgebracht. Dabei kam es auch zur Auseinandersetzung mit dem Taxler. Mehrere Menschen sollen die Tür des Fahrzeugs aufgerissen und in das Fahrzeuginnere geschlagen haben. Der 40-jährige Lenker erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Auch das Taxi wurde von mehreren Personen beschädigt.

Polizisten der Inspektion Deutschmeisterplatz nahmen einen 21-Jährigen fest. Die Exekutive war mit dutzenden Beamten im Einsatz, binnen weniger Minuten sei es gelungen, die aufgebrachte Menge von der Fahrbahn zu bewegen. Rund eine halbe Stunde später wurde die Kundgebung schlussendlich beendet, woraufhin sich die Menschenmenge auflöste. Ein 64-jähriger Mann konnte als Verantwortlicher der Kundgebung eruiert werden. Er wurde angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.