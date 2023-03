''Feuerteufel'' zündelte in Volksschule

Weil eine Schultoilette Feuer fing, mussten die Schüler evakuiert werden.

Brigittenau. Am Montagvormittag gegen 9.45 wurde die Feuerwehr in die Volksschule Spielmanngasse im 20. Bezirk gerufen. Der Grund war ein Brand in der WC-Anlage. Eine Schul-Toilette fing plötzlich Feuer. Da alle Schüler im Unterricht waren, rückte die Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen und 65 Mann aus. Die Schüler wurden evakuiert, der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Wenig wahrscheinlich wurde der Brand aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst, so die Feuerwehr auf Nachfrage, es werde eher vermutet, dass ein Feuerteufel gezündelt hat. Offenbar wurde durch einen bisher unbekannten Brandstifter ein Klopapierhalter angezündet. Möglicherweise war es ein Schüler, der sich eine Schularbeit ersparen wollte. Es wird in allen Richtungen ermittelt.