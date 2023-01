Frau am Bahnhof Wien-Mitte belästigt – Helfer schwer verletzt

Während dem Angreifer die Flucht gelang, musste der 30-Jährige ins Spital gebracht werden. Für sein mutiges Einschreiten erlitt er einen Jochbein- und Nasenbeinbruch.

Wien. Ein Zeuge, der einer Frau zur Hilfe gekommen war, die ein Mann Sonntagfrüh im Gleisbereich des Bahnhofs Wien-Mitte in Landstraße belästigt hatte, ist von diesem schwer verletzt worden. Als der 30-Jährige ihn aufforderte, die Dame in Ruhe zu lassen, schlug ihm der Unbekannte gegen 8.30 Uhr mit einem Schlagring ins Gesicht, berichtete die Polizei am Montag.

