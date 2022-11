Frau von Grapscher auf Rad belästigt und ausgeraubt

Der Tatverdächtige hat sein Opfer mehrmals berührt und geschlagen.

Der Übergriff wie aus dem Nichts ereignete sich um 5 Uhr Morgens in der Wimmergasse in Wien. Der noch unbekannte Mann fuhr mehrmals mit seinem Fahrrad an dem Opfer vorbei und berührte es zwischen den Beinen.

Dabei soll der braunhaarig und schlanke Mann versucht haben, der Frau das Handy aus der Hand zu reißen. Laut Polizei kam es danach zwischen den beiden zu einer Rangelei, wobei der Täter mehrmals das Opfer geschlagen haben soll. Der Unbekannte konnte schließlich mit dem Telefon der Frau f lüchten. Seither wird nach ihm gefahndet. Die Polizei versucht nun mithilfe eines Fotos den Tatverdächtigen ausfindig zu machen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.