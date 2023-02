Friedhofsmitarbeiter drohte nach Fristloser mit Mord

Weil er betrunken zum Dienst erschien, wurde ein Ukrainer gefeuert. Da drehte er endgültig durch.

Wien. Gar nicht friedlich und respektvoll ging es Mittwochvormittag auf einem kleinen Friedhof in Favoriten zu: Ein 53-Jähriger Angestellter in der Verwaltung erschien mit einer mächtigen Fahne und entsprechend geladen an seinem Arbeitsplatz, worauf er stante pede von seinem Chef fristlos gekündigt wurde. Daraufhin soll der Ukrainer zunehmend aggressiver geworden sein und seinen Ex-Vorgesetzten mit dem Umbringen bedroht haben. Mit den Worten „Hier liegen viele Tote, du wirst der Nächste sein“, sorgte der 53-Jährige für so große Unruhe, dass der Chef die Polizei rief. Der Mann, der gemessene 3 Promille im Blut hatte, wurde festgenommen.