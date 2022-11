Frontal-Crash in Wien: Zwei Verletzte

Durch den Aufprall wurden beide Lenker im Alter von 20 und 33 Jahren unbestimmten Grades verletzt-

Wien. Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Dienstag um etwa 22.50 Uhr auf der Leonard-Bernstein-Straße im 22. Bezirk zu einer frontalen Kollision zweier Pkw-Lenker. Durch den Aufprall wurden beide Lenker im Alter von 20 und 33 Jahren unbestimmten Grades verletzt und durch die Berufsrettung Wien nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in Krankenhäuser transportiert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wie die Polizei in informiert. Der Verkehr entlang der Leonard-Bernstein-Straße war während des Einsatzes gesperrt.

Die Feuerwehr der Stadt Wien musste die fahruntauglichen Fahrzeuge mit zwei Feuerwehrabschleppfahrzeugen von der Örtlichkeit abtransportieren.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.