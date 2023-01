Heute stoppt Wien Chaos um E-Scooter

Parkverbot am Gehsteig, Sperrzonen, Höchstzahl und strengere Kontrollen.

Wien. Das Chaos um die Leih-Scooter, die für serienweise Unfälle, viel Ärger und jede Menge Gefahrensituationen sorgen, soll der Vergangenheit angehören – falls die heute im Landtag zu beschließenden neuen Spielregeln für die Leihscooter greifen.

Geplant ist jedenfalls ein neues Landesgesetz, das digital und vor Ort von Ordnerdiensten, den Polizisten der Landesverkehrsabteilung, Fahrrad-Cops und Fußstreifen kontrolliert werden soll.

Maximal 500 E-Scooter in der City zugelassen

Beschränkungen. Dürfen derzeit maximal 7.500 E-Scooter in Wien unterwegs sein, wird deren Anzahl radikal zusammengestrichen: Maximal 500 Roller dürfen in der City herumkurven, in den Bezirken 2 bis 20 dürfen es ingsesamt höchstens 1.500 sein.

Parkverbot am Gehsteig. Ein Abstellen auf Gehsteigen ist künftig nicht mehr gestattet.

Sperrzonen. Hotspots, an denen sich Beschwerden häufen, werden für Scooter gesperrt – ein Einfahren in Sperrzonen ist nicht mehr möglich, die Scooter werden technisch „ausgebremst“.

Fixe Abstellflächen. Scooter-Stationen werden ausgebaut – besonders an problematischen „Hotspots“. Ein Abstellen innerhalb von 100 Metern um die Stationen wird technisch unmöglich gemacht.